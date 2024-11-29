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Общество Английский министр транспорта подала в отставку после информации о судимости из-за телефона

Английский министр транспорта подала в отставку после информации о судимости из-за телефона

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12 комментариев

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после публикаций о том, что 10 лет назад ее судили за мошенничество. Об этом сообщает 29 ноября Sky News.

«Министр транспорта подала в отставку. Это произошло после того, как она созналась, что признавала в суде вину из-за неверного сообщения в полицию о краже её рабочего мобильного телефона в 2013 году», — говорится в сообщении телеканала.

До этого Sky News писал, что Хейг сама рассказала о преступном эпизоде 10-летней давности. В 2014 году, будучи кандидатом в парламент, она заявила о краже своего мобильного телефона, так как, по словам источников, очень хотела получить более современный рабочий телефон, как ее коллеги. Телефон ей выдали. Тогда она работала менеджером по государственной политике в страховой компании и, по словам источников, из-за этого инцидента потеряла работу.

«По совету моего адвоката я признала себя виновной — несмотря на то, что это была настоящая ошибка, из которой я не извлекла никакой выгоды. Судьи приняли все эти аргументы и назначили мне минимально возможный результат (освобождение)», — рассказала Хейг.

Её судимость классифицируется как погашенная.

«Я была молодой женщиной, и этот опыт был ужасающим», — отмечает Хейг.

В свои 37 лет Хейг была самым молодым министром в кабинете лейбористов.

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Комментарии
12
Koma2024
2 часа
Для наших депутатов и министров это звучит как анекдот. Только посмеются. Честность, ха-ха.
theHard
2 часа
от такой чего угодно можно ожидать😒 это вам не наши ангелы с мандатами...
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