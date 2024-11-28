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Власть Кадыров получил медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов»

Кадыров получил медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов»

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12 комментариев

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов» (ФССП). Об этом он сообщил 28 ноября в своем телеграм-канале.

Награду Кадырову вручил директор ФССП Дмитрий Аристов в ходе визита в регион.

Глава республики «подробно проинформировал» гостя «о последних достижениях чеченских судебных приставов», отметил успехи чеченского управления по взысканию налоговой задолженности и сборам в бюджет и попросил рассмотреть вопрос повышения штатной численности управления.

Ранее дочь Рамзана Кадырова получила медаль за «укрепление дружеских отношений» между Чечней и ДНР.

Накануне стало известно, что ФССП может подключиться к задаче укрепления духовно-нравственных ценностей в России — соответствующая инициатива выдвинута Министерством юстиции.

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Комментарии
12
VKuser279092
37 минут
Извините, а почему только медаль? Тут нужен орден, с подвязками на обоих бёдрах. А то, и звезду прикурочить, куда сам награждаемый пожелает.
Сила в Правде!!
58 минут
эти все аристовы без подаяний в грозный не смеют приехать позорище.
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