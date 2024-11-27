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Общество К укреплению духовно-нравственных ценностей в РФ могут привлечь судебных приставов

К укреплению духовно-нравственных ценностей в РФ могут привлечь судебных приставов

2 626
30 комментариев

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может подключиться к задаче укрепления духовно-нравственных ценностей в России — соответствующая инициатива выдвинута Министерством юстиции. Проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, к числу задач ФССП, в которые входят обеспечение деятельности судов и принудительное исполнение судебных актов, может быть добавлено «сохранение и укрепление в установленной сфере деятельности традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Этим подпунктом предлагается дополнить пункт 2.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве судебных приставов применять огнестрельное оружие.

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Минюст Судебные приставы ФССП Традиционные ценности Духовные ценности
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Комментарии
30
274883895
2 часа
А к укреплению рубля?
Garik.Maremanov.1-1
2 часа
Ну, естественно. Кому же еще укреплять эти "духовно-нравственные ценности", как не судебным приставам, росгвардейцам, фээсбешникам и работникам ФСИН.
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