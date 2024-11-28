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Общество «Серьезный вызов Русскому миру». Патриарх Кирилл — об употреблении алкоголя

«Серьезный вызов Русскому миру». Патриарх Кирилл — об употреблении алкоголя

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22 комментария

Алкоголь представляет опасность для Русского мира, способствуя физической, интеллектуальной и духовной деградации людей. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора, пишет РБК в четверг, 28 ноября.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что на протяжении столетий живут стереотипы о предрасположенности русских к пьянству, но священник считает это неправдой.

«Еще один серьезный вызов Русскому миру — это алкогольная угроза. Мы много говорим о необходимости повышать рождаемость и укреплять семейные ценности, о пропаганде многодетности и борьбе с абортами, но забываем, что страшным зверем, пожирающим людей, остается алкоголь», — указал патриарх.

Как отметил священнослужитель, последствия употребления алкоголя включают распад семей, бесплодие, рождение больных детей, убийства в состоянии опьянения, а также ухудшение здоровья и снижение умственных способностей. Всё это, по словам патриарха, приводит к физической, интеллектуальной и духовной деградации людей, что в долгосрочной перспективе может привести к угасанию целой нации.

В связи с этим патриарх Кирилл добавил, что с огорчением узнал о росте продаж алкоголя в России.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не поддаваться зависимости от гаджетов, которая, наряду с алкоголем и наркотиками, лишает человека свободы. Священник считает, что поглощенный технологиями человек уходит из реальной жизни в виртуальную, в результате чего происходит «дегуманизация человеческой личности».

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Патриарх Кирилл Алкоголь
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Комментарии
21
Игорь Протасов
47 минут
Веселие Руси есть пити, не можем без того быти... (С) Из летописи «Повесть временных лет» древнерусского летописца Нестора (вторая пол. XI — нач. XII в.)
never mind
46 минут
Табачник рассуждает об алкоголе.
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