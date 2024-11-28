Массированная атака БПЛА на Кубань: повреждены дома, есть раненая

За ночь 28 ноября, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над российской территорией: 14 над Краснодарским краем, шесть над Брянской, три над Крымом и два над Ростовской областью.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром сообщил, что массированной атаке беспилотников подверглись два района. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома. Пострадала хозяйка дома, ей оказали медпомощь, от госпитализации она отказалась. В доме выбило стекла, в одном из дворов поврежден автомобиль. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколки задели дом, никто не пострадал.

«За ночь в Ростовской области уничтожено 2 БПЛА: по одному — в Таганроге и Каменске. Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.