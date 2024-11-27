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Политика Общество МИД Абхазии выпустил обращение к туристам в связи с политическим кризисом в республике

МИД Абхазии выпустил обращение к туристам в связи с политическим кризисом в республике

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1 комментарий

Министерство иностранных дел Абхазии выпустило 27 ноября обращение к гостям республики и туристам, планирующим ее посетить, в связи с возникшим в середине ноября политическим кризисом. Текст опубликован на сайте ведомства.

МИД обратил внимание гостей, туристов, крупных туристических компаний и онлайн ресурсов на то, что ситуация в республике «полностью стабильна и спокойна». Имевший место кризис в тексте называется сугубо локальным.

Он имел «внутриполитический характер и полностью завершился в рамках конституционного поля», сказано в заявлении.

«Обстановка в стране спокойная, органы власти осуществляют свои функции в штатном режиме. Никаких оснований для беспокойства или рисков для безопасности граждан нет», сообщил МИД.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что российские туристы, запланировавшие летний отдых в 2025 году в Абхазии, начали отменять бронирование из-за беспорядков и политической нестабильности в регионе.

Протестные акции начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция обвинила правительство в лоббировании интересов российских компаний, которые якобы начнут строить в Абхазии апартаменты, провоцируя рост цен на жилье и риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.

В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб были вынуждены уйти в отставку.

Политолог Михаил Виноградов оценил риски большого кризиса в республике. Подробности читайте здесь.

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Абхазия Политический кризис Туристы АТОР МИД
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Комментарии
2
Гость
7 минут
плавали . знаем те края. приезжайте, мы рады вашим деньгам.
Pilat
1 минута
Подтверждаю. Мне два дня тому назад кто то звонил прямо из Абхазии, из службы безопасности моего банка. Уверял меня, что они держат под контролем подозрительные транс акции с моих счетов. Если кто не знает код Абхазии теперь 840 и 940. Так что всё там спокойно и деньги русских там очень и очень желанны.
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