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Политика Welt: минимум шесть бомб было установлено на четырех нитках «Северного потока»

Welt: минимум шесть бомб было установлено на четырех нитках «Северного потока»

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6 комментариев

Около шести взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северного потока». К такому выводу пришло немецкое издание Welt, изучив гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором Nord Stream AG и страховыми компаниями.

Взрывчатка была установлена на обоих «Северных потоках». Разместила ее группа диверсантов, отмечает издание.

Одна из ниток «Северного потока» была взорвана в сентябре 2022 года. СМИ сообщали, что диверсию организовал бывший украинский полковник Роман Червинский. Операцию проводила группа из нескольких водолазов.

Официального расследования инцидента в европейских странах не было из-за «отсутствия данных».

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее предлагал вместе с «Северными потоками» подорвать и «Турецкий».

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Комментарии
6
гастарбайтер
8 минут
До 2022 года и "Потоки" не взрывали, и беспилотники не залетали, и границы не закрывали.... Ох уж эти коварные украинцы со своей агрессией - решили учить украинский язык в украинских школах!
Гость
12 минут
Происшествия Загрызенная жительница Гатчинского района била свою собаку
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