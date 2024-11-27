Welt: минимум шесть бомб было установлено на четырех нитках «Северного потока»

Около шести взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северного потока». К такому выводу пришло немецкое издание Welt, изучив гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором Nord Stream AG и страховыми компаниями.
Взрывчатка была установлена на обоих «Северных потоках». Разместила ее группа диверсантов, отмечает издание.
Одна из ниток «Северного потока» была взорвана в сентябре 2022 года. СМИ сообщали, что диверсию организовал бывший украинский полковник Роман Червинский. Операцию проводила группа из нескольких водолазов.
Официального расследования инцидента в европейских странах не было из-за «отсутствия данных».
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее предлагал вместе с «Северными потоками» подорвать и «Турецкий».
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