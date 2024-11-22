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Общество «Северный поток — 2» хочет купить американский миллиардер и сторонник Трампа

«Северный поток — 2» хочет купить американский миллиардер и сторонник Трампа

1 995
12 комментариев

Американский инвестор и сторонник избранного президента Дональда Трампа Стивен Линч заявил о намерении купить газопровод «Северный поток — 2», пишет Wall Street Journal.

Как рассказал Линч газете 22 ноября, он запросил у правительства США разрешение на участие в возможном аукционе по продаже «Северного потока — 2» в Швейцарии. Линч рассматривает покупку газопровода как уникальную возможность взять под американский и европейский контроль энергоснабжение Европы.

При этом газопровод официально не выставлен на продажу. Линч надеется, что его предложат на торги, если дочерняя компания «Газпрома», находящаяся в состоянии банкротства, не сможет реструктурировать свои долги и её активы будут распроданы. Он также пытается убедить американское правительство, что владение газопроводом может стать инструментом давления в переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине. Для заключения сделки Линчу потребуется разрешение Вашингтона, поскольку сделки с компаниями, находящимися под санкциями США, запрещены.

По информации Wall Street Journal, о планах Линча были проинформированы ряд американских сенаторов, а также сотрудники Министерства финансов и Госдепартамента США.

«Северный поток — 2» был официально готов к эксплуатации в декабре 2021 года, но сам газопровод был достроен ещё в сентябре того же года. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, соединяя побережье России с Германией через Балтийское море. Однако он так и не был введён в коммерческую эксплуатацию. Одна из ниток была повреждена в результате взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Вторая нитка осталась целой, но поставки по ней не обсуждаются. В ноябре 2023 года Wall Street Journal сообщил, что украинский полковник Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков» и подробно рассказал об операции Украины по подрыву. А недавно стало известно, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с «Северными потоками» предлагал подорвать и «Турецкий».

Стивен Линч — американский бизнесмен и инвестор, активно поддерживающий Республиканскую партию и избирательные кампании Дональда Трампа. Он финансировал избирательные инициативы Трампа в 2016 и 2020 годах, а также проекты республиканцев, связанные с энергетикой и национальной безопасностью. Линч специализируется на инвестициях в энергетическую инфраструктуру, включая проекты в нефтегазовой отрасли.

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Комментарии
12
iigaza
2 часа
Отличная сделка и гарантия от диверсий.
Ser_N0771
2 часа
он что-то знает...
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