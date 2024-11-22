При этом газопровод официально не выставлен на продажу. Линч надеется, что его предложат на торги, если дочерняя компания «Газпрома», находящаяся в состоянии банкротства, не сможет реструктурировать свои долги и её активы будут распроданы. Он также пытается убедить американское правительство, что владение газопроводом может стать инструментом давления в переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине. Для заключения сделки Линчу потребуется разрешение Вашингтона, поскольку сделки с компаниями, находящимися под санкциями США, запрещены.

«Северный поток — 2» был официально готов к эксплуатации в декабре 2021 года, но сам газопровод был достроен ещё в сентябре того же года. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, соединяя побережье России с Германией через Балтийское море. Однако он так и не был введён в коммерческую эксплуатацию. Одна из ниток была повреждена в результате взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Вторая нитка осталась целой, но поставки по ней не обсуждаются. В ноябре 2023 года Wall Street Journal сообщил, что украинский полковник Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков» и подробно рассказал об операции Украины по подрыву. А недавно стало известно, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с «Северными потоками» предлагал подорвать и «Турецкий».