Spiegel: Залужный предлагал взорвать вместе с «Северным» и «Турецкий поток»

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с «Северными потоками» предлагал подорвать и «Турецкий». В новом расследовании о диверсии на газопроводе издание Spiegel отмечает, что операция по турецкому направлению потерпела неудачу.
Подробностей диверсии издание не приводит, делая акцент на новых деталях подрыва «Северных потоков». Spiegel пишет, что в операции участвовала группа из 12 граждан Украины — водолазы, агенты и военнослужащие. Наймом и обучением занималась группа, в течение нескольких лет планировавшая и проводившая секретные операции для украинских силовых ведомств. Некоторые из участников операции «имеют давние связи с ЦРУ», пишет Spiegel.
По оценкам издания, операция обошлась в 300 тысяч долларов. Spiegel также выяснил личности большинства причастных к диверсии, но не стал разглашать их.
В сентябре 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны неустановленными лицами на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. Генпрокуратура РФ квалифицировали это как теракты. Глава ведомства Игорь Краснов подчеркивал, что ни Германия, ни Дания, ни Швеция фактически не проводили расследований произошедшего, хотя обязаны установить виновных.
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