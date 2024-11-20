Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

вос.

 741мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Тысяча задач для поезда ВСМ
Дом Радио
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
13 лет для Лавленцева
Общество Spiegel: Залужный предлагал взорвать вместе с «Северным» и «Турецкий поток»

Spiegel: Залужный предлагал взорвать вместе с «Северным» и «Турецкий поток»

1 907
15 комментариев

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с «Северными потоками» предлагал подорвать и «Турецкий». В новом расследовании о диверсии на газопроводе издание Spiegel отмечает, что операция по турецкому направлению потерпела неудачу.

Подробностей диверсии издание не приводит, делая акцент на новых деталях подрыва «Северных потоков». Spiegel пишет, что в операции участвовала группа из 12 граждан Украины — водолазы, агенты и военнослужащие. Наймом и обучением занималась группа, в течение нескольких лет планировавшая и проводившая секретные операции для украинских силовых ведомств. Некоторые из участников операции «имеют давние связи с ЦРУ», пишет Spiegel.

По оценкам издания, операция обошлась в 300 тысяч долларов. Spiegel также выяснил личности большинства причастных к диверсии, но не стал разглашать их.

В сентябре 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны неустановленными лицами на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. Генпрокуратура РФ квалифицировали это как теракты. Глава ведомства Игорь Краснов подчеркивал, что ни Германия, ни Дания, ни Швеция фактически не проводили расследований произошедшего, хотя обязаны установить виновных.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Кот учёный
1 час
Как можно диверсию квалифицировать как терракт?
Рострелли
18 минут
А наш капитан с кабелями сразу спалился. Ну как так - то? Понабрали по объявлению.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
ТОП 5
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00