Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с «Северными потоками» предлагал подорвать и «Турецкий». В новом расследовании о диверсии на газопроводе издание Spiegel отмечает, что операция по турецкому направлению потерпела неудачу.

Подробностей диверсии издание не приводит, делая акцент на новых деталях подрыва «Северных потоков». Spiegel пишет, что в операции участвовала группа из 12 граждан Украины — водолазы, агенты и военнослужащие. Наймом и обучением занималась группа, в течение нескольких лет планировавшая и проводившая секретные операции для украинских силовых ведомств. Некоторые из участников операции «имеют давние связи с ЦРУ», пишет Spiegel.

По оценкам издания, операция обошлась в 300 тысяч долларов. Spiegel также выяснил личности большинства причастных к диверсии, но не стал разглашать их.