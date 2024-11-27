В Петербурге подросток-инвалид скончался на руках у врачей после утопления в ванне

Правоохранительные органы Пушкинского района Петербурга устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего подростка в Шушарах. Мальчик утонул в ванне во время купания. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 ноября.

О случившемся в экстренные службы накануне днем сообщил отец ребенка. Прибывший наряд ППСП обнаружил на месте 12-летнего юношу с инвалидностью, который скончался во время реанимационных действий. Родители пояснили, что сын захлебнулся водой во время купания по их недосмотру.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.