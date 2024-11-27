Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 761мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербурге подросток-инвалид скончался на руках у врачей после утопления в ванне

В Петербурге подросток-инвалид скончался на руках у врачей после утопления в ванне

1 509
2 комментария

Правоохранительные органы Пушкинского района Петербурга устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего подростка в Шушарах. Мальчик утонул в ванне во время купания. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 ноября.

О случившемся в экстренные службы накануне днем сообщил отец ребенка. Прибывший наряд ППСП обнаружил на месте 12-летнего юношу с инвалидностью, который скончался во время реанимационных действий. Родители пояснили, что сын захлебнулся водой во время купания по их недосмотру.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важн

ПО ТЕМЕ
Ребенок умер Ребенок погиб
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282222362
17 минут
Немного не ясно, почему отец сообщил в полицию? По идее, отец должен был вызвать скорую, а уже врач скорой после подтверждения смертельного исхода после реанимационных процедур обязан был сообщить в полицию. А до подтверждения смерти зачем звонить в полицию? Ну захлебнулся, ну откачали бы, и зачем полиция.
Гость
13 минут
сами сделали такое ,сами избавляются
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00