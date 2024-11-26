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Общество Топ-менеджера Газпромбанка, устроившего ДТП с двумя погибшими в Подмосковье, досрочно освободили

Топ-менеджера Газпромбанка, устроившего ДТП с двумя погибшими в Подмосковье, досрочно освободили

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14 комментариев

Топ-менеджера Газпромбанка Владимира Пантюшина, устроившего ДТП с двумя погибшим, досрочно освободили из колонии-поселения. Летом в 2022 году около Ногинска мужчина вылетел на своем автомобиле на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Тогда погибли двое — муж и жена. О досрочном освобождении 26 ноября сообщает MSK1.RU.

После аварии, произошедшей в начале июля 2022 года, в которой погибла супружеская пара, сотрудника банка отправили под домашний арест. Зимой меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Летом прошлого года Владимир получил 3,5 года условно, а после наказание изменили и отправили виновника ДТП в колонию-поселение. Мужчина должен был находиться там еще 1 год и 4 месяца. Однако ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении поддержала прокуратура и ФСИН.

«Прошло при этом более 1/3 срока наказания, что позволило подать прошение об УДО. Сохранился запрет на управление транспортными средствами сроком на три года. Решение в законную силу еще не вступило», — уточняет MSK1.RU.

Адвокат виновного заявил, что Владимир выплатил компенсацию семьям погибших — по пять миллионов рублей. Защита отметила, что сделал он это по своей воле. Помимо этого, адвокат сообщил, что менеджер банка сделал взнос в фонд против ДТП — пять тысяч рублей. Также упоминалось, что преступление, которой совершил Владимир, относится к категории средней степени тяжести.

В электростальской колонии-поселении, где Владимир отбывал наказание, охарактеризовали его с положительной стороны и отметили, что мужчина имел несколько поощрений. Ему позволяли навещать своих родителей, а также давали отпуск.

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Условно-досрочное освобождение Топ-менеджер Газпромбанк
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Комментарии
14
282796757
24 минуты
Средневековье какое-то, когда за убитого "смерда" можно было просто откупиться.
Сила в Правде!!
32 минуты
убил двоих -категория средней степени тяжести. а педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках о вс...
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