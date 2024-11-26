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Общество Ротация командующих: РБК назвало нового главу группировки «Восток»

Ротация командующих: РБК назвало нового главу группировки «Восток»

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6 комментариев

Командование группировкой «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Об этом 26 ноября сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Ранее генерал-лейтенант Александр Санчик, который с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, был назначен командующим группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении. Это произошло после снятия с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина.

По информации РБК, Анашкин будет направлен руководить Военной академией имени Фрунзе.

Генерал-полковник Александр Лапин, ранее возглавивший Ленинградский военный округ, командует группировкой «Север».

Источники издания уверяют, что решение принято в рамках «плановой ротации», поскольку «даже командующим группировками войск необходимо время для смены обстановки и служебной деятельности».

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Андрей Иванаев Александр Санчик Геннадий Анашкин Ротация Минобороны Группировка войск
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Комментарии
6
Митя Антонов
1 час
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Гость
1 час
от перестановки слагаемых...
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