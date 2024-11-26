Ротация командующих: РБК назвало нового главу группировки «Восток»

Командование группировкой «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Об этом 26 ноября сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Ранее генерал-лейтенант Александр Санчик, который с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, был назначен командующим группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении. Это произошло после снятия с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина.

По информации РБК, Анашкин будет направлен руководить Военной академией имени Фрунзе.

Генерал-полковник Александр Лапин, ранее возглавивший Ленинградский военный округ, командует группировкой «Север».

Источники издания уверяют, что решение принято в рамках «плановой ротации», поскольку «даже командующим группировками войск необходимо время для смены обстановки и служебной деятельности».