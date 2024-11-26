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Общество РБК назвал нового врио командующего войсками группы «Юг»

РБК назвал нового врио командующего войсками группы «Юг»

2 285
2 комментария

После снятия с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина на место врио командующего группировки «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик. РБК со ссылкой на источник пишет, что решение было принято в рамках плановой ротации.

Санчик с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. 15 мая этого года он присутствовал на совещании у президента РФ как врио командующего войсками Восточного военного округа.

О снятии с должности Анашкина в рамках внутренней ротации «Фонтанка» писала в субботу, 23 ноября. Генерал-полковник стал врио командующего войсками ЮВО в мае 2024 года.

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Комментарии
2
Гость
8 минут
Надеются, что этот - не последователь Конашенкова? рискнет дедуш ку расстраивать?
altnec
50 минут
Когда войска группы выводили из линии раграничения "стены", с этой точки и пошло в развал. Теперешные, всё под себя имеют, и это никогда и ни где веса не имеют.....
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