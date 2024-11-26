РБК назвал нового врио командующего войсками группы «Юг»

После снятия с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина на место врио командующего группировки «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик. РБК со ссылкой на источник пишет , что решение было принято в рамках плановой ротации.

Санчик с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. 15 мая этого года он присутствовал на совещании у президента РФ как врио командующего войсками Восточного военного округа.