РБК назвал нового врио командующего войсками группы «Юг»

После снятия с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина на место врио командующего группировки «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик. РБК со ссылкой на источник пишет, что решение было принято в рамках плановой ротации.
Санчик с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. 15 мая этого года он присутствовал на совещании у президента РФ как врио командующего войсками Восточного военного округа.
О снятии с должности Анашкина в рамках внутренней ротации «Фонтанка» писала в субботу, 23 ноября. Генерал-полковник стал врио командующего войсками ЮВО в мае 2024 года.
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