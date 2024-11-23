РБК: командующий группировкой войск «Юг» Анашкин снят с должности

Командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности, сообщил РБК со ссылкой на источник. По информации издания, это плановая ротация. О снятии Анашкина с должности ранее сообщали военкоры и телеграм-каналы: Юрий Котёнок, «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь».

Минобороны РФ пока не сообщало ни о снятии Анашкина с должности, ни о его назначении на другой пост. При этом источник РБК отмечает, что генерал-полковник «заслуженный командующий с большим боевым опытом, воевал с первых дней СВО».

Также, по информации издания, Анашкин стал врио командующего войсками ЮВО в мае 2024 года. Материалы о назначении были опубликованы на сайте Кремля.