Жертвы гололеда в Петербурге попали в больницы с переломами и пневматорексом

Двое петербуржцев 25 ноября получили переломы из-за гололеда на улицах города. Как стало известно «Фонтанке», 60-летнего мужчину госпитализировали после падения на северо-западе Петербурга, а 58-летняя женщина оказалась в больнице после того, как поскользнулась у Парка Победы.

Пожилой петербуржец упал на гололеде на улице Летчика Паршина ранним утром. Он был госпитализирован с переломами пяти ребер, пневматорексом и гемотораксом. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Пострадавший находится в реанимации.

Женщина упала около полудня на углу Бассейной улицы и проспекта Космонавтов. Ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с переломом плеча.