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Происшествия «Беспрецедентное» стихийное бедствие обрушилось на Великобританию. Затоплены сотни домов

«Беспрецедентное» стихийное бедствие обрушилось на Великобританию. Затоплены сотни домов

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4 комментария

Шторм «Берт» накрыл Великобританию, принеся почти месячную норму осадков всего за двое суток, при этом скорость ветра достигает 37 метров в секунду. Это привело к серьезным проблемам на автомобильных и железных дорогах. Из-за потепления и таяния снега вместе с сильными дождями начались наводнения — в воскресенье Метеобюро разослало шесть погодных предупреждений. «Фонтанка» собрала главное о стихийном бедствии к этому часу.

В результате шторма «Берт» в некоторых районах Уэльса в Великобритании произошли наводнения. Согласно информации Sky News, в Южном Уэльсе из-за стихийного бедствия было затоплено свыше 100 жилых домов. Совет округа Ронда-Кинон-Таф ввел режим чрезвычайной ситуации, так как вода поднялась в нескольких городах региона. Повышение уровня воды затронуло такие населенные пункты, как Понтипридд, Эббв-Вейл и Абердэр.

«По всему округу произошло сильное наводнение, последствия которого, по всей видимости, будут более серьезными, чем последствия шторма „Деннис“ в 2019 году, — говорится в сообщении округа. — Совет задействовал все имеющиеся ресурсы в течение выходных, чтобы отреагировать на последствия шторма „Берт“».

В связи со стихийным бедствием власти Южного Уэльса перекрыли несколько автомагистралей. В настоящее время сотрудники совместно с аварийно-спасательными службами работают над устранением последствий разрушений. В то же время в Северном Уэльсе фиксируется не более благополучная обстановка. Там из-за наводнений люди пропадают без вести. Так, в ходе поисков 75-летнего мужчины было обнаружено тело — информация о личности погибшего не уточняется.

«Я глубоко опечален, увидев разрушения, вызванные вчерашним ночным штормом и сильным наводнением в наших общинах. Наводнение в районах Рондды и Огмора беспрецедентно. Я никогда раньше не видел его в таких масштабах, — поделился депутат парламента от Рондды и Огмора, расположенных в Уэльсе, Крис Брайант. — Моя команда и я работаем не покладая рук, чтобы поддержать пострадавших».

Как передает The Guardian, в результате урагана «Берт» в Великобритании погибли три человека, около тысячи домов осталось без электричества.

Главный метеоролог Метеобюро Энди Пейдж заявила, что шторм продолжает свирепствовать, но в то же время дожди становятся менее обильными в некоторых регионах.

«Хотя риск снегопада сейчас уменьшился, сегодня осадки затронут большую часть Великобритании, в частности, некоторые юго-западные районы Англии и Южный Уэльс, но самые сильные дожди ослабнут в этих районах в течение дня, — утверждает Энди Пейдж. — Предупреждения всё еще могут быть изменены, возможно, в короткие сроки, поэтому важно, чтобы люди были в курсе самых последних прогнозов».

Между тем более теплые температуры вызвали таяние снежного покрова на севере Англии и значительной части Шотландии. В Великобритании было разослано множество предупреждений о наводнениях. В связи с ожидаемыми подтоплениями Агентство по охране окружающей среды рекомендует жителям различных городов и владельцам бизнеса принять меры, которые позволят обезопасить себя.

The Independent сообщает, что British Airways отменила свыше 100 коротких рейсов на влет в наиболее загруженные аэропорты Великобритании — Хитроу и Гатвик — и вылет из них. Среди недавних отмен рейсов — полеты в Афины и Гибралтар.

По данным Метеобюро, шторм «Берт», обрушившийся на Великобританию, окончательно утихнет на северо-востоке во вторник, 26 ноября.

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Комментарии
5
Pilat
34 минуты
Зеленский уже потребовал что бы ни один пенс Украинских денег не был истрачен на устранение этого урагана!
Гость
39 минут
Климатическое оружие это не шутки.
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