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Общество В Дербенте возбудили уголовное дело против бездомного из-за осквернения мемориала «Скорбящая мать». Он грелся у Вечного огня

В Дербенте возбудили уголовное дело против бездомного из-за осквернения мемориала «Скорбящая мать». Он грелся у Вечного огня

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15 комментариев

В Дербенте против бездомного, который грелся у Вечного огня, возбудили уголовное дело из-за осквернения мемориала «Скорбящая мать». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Дербента Тельмана Раджабова.

Дело возбудили против 62-летнего Уружбека Магомедова, которого якобы «неоднократно» видели пьяным и «в неадекватном состоянии» на улице. Его также не единожды доставляли в отдел полиции.

Сейчас Магомедов находится в ОМВД по Дербенту. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены его «противоправные действия» возле мемориала «Скорбящая мать», утверждает ТАСС.

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Скорбящая мать Дербент Вечный огонь Мемориал Бездомный Осквернение
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Комментарии
16
Slava_Rossii2
1 час
Если он действительно просто пытался согреться, то где тут осквернение? Уверен, встреть этого замерзающего нищего, кто-то из тех бойцов, они бы сами позвали его к своему костру и накормили бы хлебом. А нынешние власти вместо помощи человеку, дело на него заводят. Так вот власть заботится о своих.
Entrenador2005
46 минут
Бездушное отношение к людям ничем нельзя оправдать. Святость и величие памятника не может быть важнее согревающего тепла, или куска хлеба, или глотка воды, если они спасают чью-то жизнь.
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