В Дербенте возбудили уголовное дело против бездомного из-за осквернения мемориала «Скорбящая мать». Он грелся у Вечного огня

В Дербенте против бездомного, который грелся у Вечного огня, возбудили уголовное дело из-за осквернения мемориала «Скорбящая мать». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Дербента Тельмана Раджабова.
Дело возбудили против 62-летнего Уружбека Магомедова, которого якобы «неоднократно» видели пьяным и «в неадекватном состоянии» на улице. Его также не единожды доставляли в отдел полиции.
Сейчас Магомедов находится в ОМВД по Дербенту. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены его «противоправные действия» возле мемориала «Скорбящая мать», утверждает ТАСС.
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