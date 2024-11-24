Дома в Шебекино начали обтягивать антидроновой сеткой: видео

Многоэтажные дома в городе Шебекино Белгородской области начали обтягивать сеткой для защиты от беспилотников. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, материал для защитной сетки выбрали «нестандартный, подходящий для этих целей», а подрядчик обязался затянуть такой сеткой десять домов.
«Посмотрим, как она покажет себя», написал губернатор в своем телеграм-канале, «а потом будем принимать решение».
Ранее Гладков заявил, что Белгородская область готовится к «тяжелой зиме»: к возможному ухудшению ситуации в регионе, в том числе к отсутствию света и газа в некоторых населенных пунктах.
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