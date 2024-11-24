Дома в Шебекино начали обтягивать антидроновой сеткой: видео

Многоэтажные дома в городе Шебекино Белгородской области начали обтягивать сеткой для защиты от беспилотников. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: Настоящий Гладков / Телеграм

По его словам, материал для защитной сетки выбрали «нестандартный, подходящий для этих целей», а подрядчик обязался затянуть такой сеткой десять домов.

«Посмотрим, как она покажет себя», написал губернатор в своем телеграм-канале, «а потом будем принимать решение».

Ранее Гладков заявил, что Белгородская область готовится к «тяжелой зиме»: к возможному ухудшению ситуации в регионе, в том числе к отсутствию света и газа в некоторых населенных пунктах.