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Общество Происшествия Дома в Шебекино начали обтягивать антидроновой сеткой: видео

Дома в Шебекино начали обтягивать антидроновой сеткой: видео

1 490
21 комментарий

Многоэтажные дома в городе Шебекино Белгородской области начали обтягивать сеткой для защиты от беспилотников. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, материал для защитной сетки выбрали «нестандартный, подходящий для этих целей», а подрядчик обязался затянуть такой сеткой десять домов.

«Посмотрим, как она покажет себя», написал губернатор в своем телеграм-канале, «а потом будем принимать решение».

Ранее Гладков заявил, что Белгородская область готовится к «тяжелой зиме»: к возможному ухудшению ситуации в регионе, в том числе к отсутствию света и газа в некоторых населенных пунктах.

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Шебекино Антидроновая сетка Вячеслав Гладков Белгородская область
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Комментарии
21
Рострелли
24 минуты
Кто б лет пятнадцать назад такое сказал. Сетки противодроновые, британские ракеты от украинцев по Курской области, корейцев, переодетых в русских . Дурдом.
Mies
44 минуты
Замечательно! Какой успех, фанфары 😂
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