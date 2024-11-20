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Общество «Нарубили дров, наделали буржуек»: Гладков заявил, что Белгородская область готовится к «тяжелой зиме»

«Нарубили дров, наделали буржуек»: Гладков заявил, что Белгородская область готовится к «тяжелой зиме»

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27 комментариев

Власти Белгородской области готовятся к возможному ухудшению ситуации в регионе зимой, в том числе — к отсутствию света и газа в некоторых населенных пунктах. Об этом 20 ноября рассказал губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме, — сказал глава региона. — Когда не будет газа, света, возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы».

По его словам, власти не могут «на 100% предугадать, что будет», но готовы «к различным сценариям»: область закупила машины, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), детекторы и квадроциклы.

В приграничных районах Белгородской области после начала атак ВСУ установили системы резервной генерации электроэнергии и водоснабжения. «У нас достаточно большой инструментарий, который позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — заверил Гладков.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Зима
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Комментарии
30
михаил.ру
42 минуты
кричали во всю глотку, что европа замерзнет
OttoVonNasmorck
34 минуты
Не нарубили, а наломали.
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