«Нарубили дров, наделали буржуек»: Гладков заявил, что Белгородская область готовится к «тяжелой зиме»

Власти Белгородской области готовятся к возможному ухудшению ситуации в регионе зимой, в том числе — к отсутствию света и газа в некоторых населенных пунктах. Об этом 20 ноября рассказал губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме, — сказал глава региона. — Когда не будет газа, света, возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы».

По его словам, власти не могут «на 100% предугадать, что будет», но готовы «к различным сценариям»: область закупила машины, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), детекторы и квадроциклы.

В приграничных районах Белгородской области после начала атак ВСУ установили системы резервной генерации электроэнергии и водоснабжения. «У нас достаточно большой инструментарий, который позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — заверил Гладков.