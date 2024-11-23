Эти 10 вопросов докажут, что в истории вы ни в зуб ногой: тест для отличников

История России насчитывает не одно столетие, и за это время в стране произошло столько событий, что все уж точно не упомнишь. Ну ладно: историки, может быть, и могли бы расставить всё по своим местам — но у людей без необходимой подготовки, как нам кажется, шансы невелики. А вы помните важные для нашей страны даты и события? Давайте проверим.
Кто был первым русским царем?
Дмитрий III Суздальский
Петр I Великий
Владимир Святославич
Иван IV Грозный
Какое событие произошло в России в 1861 году?
Реформа образования
Отмена крепостного права
Восстание декабристов
Первая русская революция
Когда состоялась Куликовская битва?
8 сентября 1380 г.
Февраль 1240 г.
5 апреля 1242 г.
10 октября 1300 г.
В какие годы работала Уложенная комиссия?
С 1768 по 1769 год
С 1766 по 1767 год
С 1767 по 1768 год
С 1770 по 1771 год
Какая реформа Екатерины II была направлена против православных монахов и их монастырей в 1764 году?
Денежная реформа
Указ о закрытии монастырей
Указ о секуляризации земель
Манифест «О свободе предпринимательства»
Какое событие привело к восстанию декабристов в 1825 году?
Ожидания изменений после смерти Александра I
Состояние войны с Наполеоном
Принятие новой Конституции
Реформы Александра I
Какой орден был учрежден Петром I?
Орден Иоанна Иерусалимского
Орден Святой Анны
Орден Святого Георгия
Орден Андрея Первозванного
Самая важная и переломная битва во время Великой Отечественной войны?
Битва за Москву
Сталинградская битва
Курская
Битва за Кавказ
Когда был подписан Ништадтский мир, завершивший Северную войну между Россией и Швецией?
1712
1721
1709
1700
Период правления этого императора (или императрицы) в истории России называли «Золотым веком российского дворянства».
Александр I
Елизавета
Екатерина II
Павел I