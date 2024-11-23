Эти 10 вопросов докажут, что в истории вы ни в зуб ногой: тест для отличников

История России насчитывает не одно столетие, и за это время в стране произошло столько событий, что все уж точно не упомнишь. Ну ладно: историки, может быть, и могли бы расставить всё по своим местам — но у людей без необходимой подготовки, как нам кажется, шансы невелики. А вы помните важные для нашей страны даты и события? Давайте проверим.