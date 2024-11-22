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Общество Гуф с электронным браслетом на ноге выступил на сцене и сделал предложение

Гуф с электронным браслетом на ноге выступил на сцене и сделал предложение

1 662
3 комментария

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, вышел 22 ноября на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге и выступил с большим сольным концертом. Об этом сообщает РИА Новости.

Артиста отпустили для выступления на столичной площадке для поклонников из реабилитационной клиники. Со сцены рэпер поблагодарил работников клиники, в которой он проходит лечение, и сотрудников правоохранительных органов Наро-Фоминска.

Помимо этого, во время выступления он сделал предложение своей девушке.

«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять», — провозвестил рэпер. На колено он опускаться не стал.

25 октября Наро-Фоминский городской суд Москвы наложил запрет на определенные действия для Гуфа и его знакомого Геворка Саруханяна в связи с делом о грабеже. В тот же день рэперу был установлен электронный браслет, кроме того, ему запретили приближаться к бане, где произошел инцидент с администратором.

Уголовное дело было возбуждено после конфликта в арендуемой бане в подмосковной Апрелевке. Между рэпером и сотрудником заведения произошел конфликт, который продолжился на улице, где мужчина попытался записать Гуфа на телефон. Музыкант потребовал удалить запись, после чего тот передал ему заблокированный телефон. Полиция расценила эти действия как грабеж.

Кроме того, Гуф также был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ на произошедшее он опубликовал видео с извинениями, выражая сожаление участникам конфликта и сотрудникам правоохранительных органов Подмосковья за «ненужные хлопоты» из-за своей «хулиганской выходки».

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Алексей Долматов Рэпер Гуф Электронный браслет Выступление
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Комментарии
3
282738455
1 час
"А к нам попал в волненьи жутком И с растревоженным желудком, И с номерочком на ноге." (с)
vovik1974
2 часа
Это очень выжная новость! Спасибо фонтанке, а то я не мог уснуть из-за этого гуфа
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