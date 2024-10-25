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Общество Рэперу Гуфу назначили меру пресечения по делу о грабеже с применением насилия

Рэперу Гуфу назначили меру пресечения по делу о грабеже с применением насилия

1 943
6 комментариев

Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже группой лиц с применением насилия. Об этом вечером 25 октября сообщает РИА Новости.

Следствие просило арестовать рэпера. Аналогичную меру пресечения выбрали второму фигуранту дела — Геворку Саруханяну. В ходатайстве следствия о взятии под стражу суд отказал. Из-под стражи Гуфа освободили в зале суда.

Дело завели после отдыха в бане в Подмосковье, когда Долматов учинил потасовку и ударил по голове оппонента, которым оказался сотрудник силовых структур не при исполнении. Последний пытался снять Гуфа на телефон, однако рэпер потребовал удалить видеозапись. Пострадавший ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон, что полиция расценила как грабеж. Кроме того, в отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Рэперу запрещено без разрешения следователя покидать место жительства, использовать мобильную связь и интернет, получать посылки и бандероли.

Долматову грозит до семи лет лишения свободы. Днем ранее артист записал видео с извинениями из наро-фоминского ОВД, отметив, что «ему не привыкать» приносить извинения.

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Алексей Долматов Гуф Рэпер Запрет определенных действий Потасовка
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Комментарии
6
281758823
1 час
Господи, сделай так, чтобы это животное не ушло от ответственности, чтобы его посадили на 5 лет как минимум, чтобы с его счетов списали все деньги в пользу пострадавшего человека!!
Lom
55 минут
Хорошо в баню сходил.. и друг у Гуфа интересный оказался.
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