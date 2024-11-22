В театре «Левендаль» вызовут Джинна из лампы

24 ноября в театре «Левендаль» сыграют новый детский музыкальный спектакль «Тайна лампы Аладдина». Эта всем известная история, основанная на классической сказке из «Тысячи и одной ночи», поведает о том, что для исполнения желаний встречи с могущественным Джинном бывает недостаточно. Чтобы получить желаемое, необходимо обрести совесть и начать совершать по-настоящему добрые поступки.

Инсценировка, созданная Ольгой Новокшоновой, и режиссерская работа Натальи Серебровой перенесут детей в мир, полный удивительных приключений и волшебных встреч. Шахерезада, любимая сказительница царского двора, готова рассказать новую историю о лентяе, который станет героем благодаря своему чистосердечному стремлению к добру. Юные зрители окажутся на улочках древнего Багдада, где звучат зажигательные восточные ритмы, мудрые изречения и открываются тайны волшебной лампы. Но не думайте, что все так просто: Восток — это дело тонкое, и только те, кто приложит усилия, смогут разгадать тайну и получить желаемое. Это волшебное путешествие напомнит детям о том, что доброта и честность — это самые могущественные силы, которые способны изменить жизнь.