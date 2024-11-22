Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

южн.

 743мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Куда пойти на выходных
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Перепланировка в старых домах
Город Самые значительные отклонения — в Петербурге. Какой будет предстоящая зима

Самые значительные отклонения — в Петербурге. Какой будет предстоящая зима

8 865
6 комментариев

Зима в европейской части России, на Урале и в Сибири ожидается более теплой, чем в прошлом году, с разовыми сильными похолоданиями. Положительные отклонения от климатической нормы вероятны во всех регионах, а самые значительные — в Петербурге и еще пяти городах. Это Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Уфа. Такой прогноз дают 22 ноября метеорологи «Яндекс.Погоды».

«Средняя зимняя температура в Санкт-Петербурге (-3,4 °С) может оказаться выше, чем в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже», — отмечается в сообщении.

Самая холодная зима, как обычно, ожидается в Сибири, самая тёплая — в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Осадки, согласно прогнозу, не выйдут за пределы климатической нормы. Больше всего дождей и снега ожидается в Краснодаре (192 мм), Санкт-Петербурге (157 мм), Ростове-на-Дону, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде (150 мм). Меньше всего — в континентальных городах Сибири и Урала: Челябинске, Омске, Екатеринбурге и Красноярске (около 70-80 мм).

Самая холодная зима за последние 30 лет для большинства городов была зафиксирована в 2009 году. В Петербурге тогда был зафиксирован минимум среднесезонной температуры (- 9,7 °С), а максимум — в 2019 году (0,7 °С). Самая сухая зима в нашем городе была в 1995 году (73 мм осадков), а самая влажная — в 2019 (207 мм).

В Москве этой зимой ожидается средняя температура -4,9 °С и 144 мм осадков.

Несколько дней назад свой прогноз на зиму дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его данным, температура ожидается близкой к норме.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Зима
Лайк
LIKE13
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
282799367
53 минуты
Всё понятно. Этой зимой город будет стоять то заваленный снегом, то залитый талой водой исключительно из-за этих "самых значительных отклонений"
Cashmare
54 минуты
осадки в виде ядерного пепла не ожидаются?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Новости компаний
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
ТОП 5
Новости компаний
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00