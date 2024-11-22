Самые значительные отклонения — в Петербурге. Какой будет предстоящая зима

Зима в европейской части России, на Урале и в Сибири ожидается более теплой, чем в прошлом году, с разовыми сильными похолоданиями. Положительные отклонения от климатической нормы вероятны во всех регионах, а самые значительные — в Петербурге и еще пяти городах. Это Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Уфа. Такой прогноз дают 22 ноября метеорологи «Яндекс.Погоды».

«Средняя зимняя температура в Санкт-Петербурге (-3,4 °С) может оказаться выше, чем в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже», — отмечается в сообщении.

Осадки, согласно прогнозу, не выйдут за пределы климатической нормы. Больше всего дождей и снега ожидается в Краснодаре (192 мм), Санкт-Петербурге (157 мм), Ростове-на-Дону, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде (150 мм). Меньше всего — в континентальных городах Сибири и Урала: Челябинске, Омске, Екатеринбурге и Красноярске (около 70-80 мм).

Самая холодная зима за последние 30 лет для большинства городов была зафиксирована в 2009 году. В Петербурге тогда был зафиксирован минимум среднесезонной температуры (- 9,7 °С), а максимум — в 2019 году (0,7 °С). Самая сухая зима в нашем городе была в 1995 году (73 мм осадков), а самая влажная — в 2019 (207 мм).