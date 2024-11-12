Синоптик Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев зимой

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив







В Петербурге зимой ожидается температура, близкая к норме. Можно сказать, что зимние месяцы по текущим прогнозам будут более-менее приятными по температурным показателям — не слишком холодно, но и не слишком тепло. Об этом «Фонтанке» 12 ноября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Мы ждем температуру, близкую к норме. За последние 30 лет норма температуры в Петербурге повысилась. Стало теплее, но все равно температура отрицательная. В декабре — минус 2,5 градуса, в январе — минус 4,8 градуса, и в феврале — минус 5 градусов», — подчеркнул Колесов. Специалист отметил, что прогноз очень предварительный, так как о более точных цифрах можно будет говорить только к началу декабря.

Синоптик рассказал, что этой зимой, как и обычно, оттепели избежать не удастся. «Движение циклонов, незамерзшая Балтика будут выносить нам оттепель», — отметил Колесов.

По поводу количества осадков говорить еще также рано. Пока трудно предположить, насколько зима будет снежной, резюмировал он.