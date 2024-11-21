СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:1

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила в Петербурге 21 ноября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

Голы за СКА забили Сергей Толчинский (5-я минута), Сергей Плотников (10-я — в большинстве), Михаил Григоренко (15-я) и Марат Хайруллин (57-я — в пустые ворота). У «Торпедо» отличились Вячеслав Войнов (23-я минута).

Вратарь СКА Павел Мойсевич отбил 43 из 44 бросков. У «Торпедо» начинал играть в воротах Иван Кульбаков, он отбил в первом периоде 14 бросков из 17. После первого перерыва главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов заменил его на Ивана Бочарова, который отбил 21 бросок.