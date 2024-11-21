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Спорт СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:1

СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:1

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2 комментария

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила в Петербурге 21 ноября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

Голы за СКА забили Сергей Толчинский (5-я минута), Сергей Плотников (10-я — в большинстве), Михаил Григоренко (15-я) и Марат Хайруллин (57-я — в пустые ворота). У «Торпедо» отличились Вячеслав Войнов (23-я минута).

+7

Вратарь СКА Павел Мойсевич отбил 43 из 44 бросков. У «Торпедо» начинал играть в воротах Иван Кульбаков, он отбил в первом периоде 14 бросков из 17. После первого перерыва главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов заменил его на Ивана Бочарова, который отбил 21 бросок.

СКА после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции с 39-ю очками (18 побед, 12 поражений). Впереди — «Спартак» (41 очко) и «Локомотив» (52).

Следующий матч армейцы с Невы сыграют 28 ноября во Владивостоке против «Адмирала».

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Комментарии
2
Гость
1 час
Молодцы! Уважение Роману Борисовичу Ротенбергу и петербургской команде! 🤗
Гость
1 час
Наконец то началось,никто их уже смотрит,лучше их на СВО отправить.
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