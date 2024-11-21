Не боятся холодов и любят морковку. В «Охта Парке» — пушистое пополнение

Источник: «Охта Парк»

В горнолыжном курорте под Петербургом поселились альпаки, ламы, лани, козы и кролики. Их можно гладить и кормить.

В «Охта Парке» теперь обитают 11 альпак, 4 ламы, 4 европейские лани, 5 камерунских и 5 альпийских козочек, а также 30 карликовых кроликов, рассказали телеграм-каналу «ОтЛичный Петербург» в пресс-службе курорта 21 ноября. Пушистые постояльцы поселились в новом пространстве «Парк Альпак».

+3

Альпаки приехали из Боливии. Они не боятся холодов, комфортно перенося любые погодные условия, ведь в природе эти милахи живут на высоте 4000 метров. «Любят морковку, хвойные деревья, сено и полностью ориентированы на человека», — отмечают в пресс-службе. Гостям разрешают покормить и погладить альпак и кроликов и сделать фото.