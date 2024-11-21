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Общество Не боятся холодов и любят морковку. В «Охта Парке» — пушистое пополнение

Не боятся холодов и любят морковку. В «Охта Парке» — пушистое пополнение

3 175
3 комментария

В горнолыжном курорте под Петербургом поселились альпаки, ламы, лани, козы и кролики. Их можно гладить и кормить.

В «Охта Парке» теперь обитают 11 альпак, 4 ламы, 4 европейские лани, 5 камерунских и 5 альпийских козочек, а также 30 карликовых кроликов, рассказали телеграм-каналу «ОтЛичный Петербург» в пресс-службе курорта 21 ноября. Пушистые постояльцы поселились в новом пространстве «Парк Альпак».

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Альпаки приехали из Боливии. Они не боятся холодов, комфортно перенося любые погодные условия, ведь в природе эти милахи живут на высоте 4000 метров. «Любят морковку, хвойные деревья, сено и полностью ориентированы на человека», — отмечают в пресс-службе. Гостям разрешают покормить и погладить альпак и кроликов и сделать фото.

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Петербург Ленинградская область Животные Альпаки Природа
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Комментарии
3
280603157
2 часа
Милые, даже улыбаются. Жаль, кролики не попали на фото.
Гость
2 часа
чистая шерсть. по всей России идёт пополнение маргиналами из СНГ-республик, также из СКФО.
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