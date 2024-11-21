Экс-советника министра МЧС, обвиняемого в крупном мошенничестве, не пустили на СВО

Бывший помощник министра МЧС Станислав Орлов, который проходит по делу о миллионном мошенничестве, решил подписать контракт с Минобороны. Следствие попытку фигуранта уйти на СВО не оценило и смогло убедить в своей позиции суд.
Как сообщает 21 ноября 47News, 18 ноября Невский районный суд отказался удовлетворить жалобу Орлова на отказ следователя ГСУ полицейского главка. Согласно жалобе, 17 сентября во время передачи обвиняемому и его адвокату материалов дела следователь рассказал ему о новых положениях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые касаются освобождения подследственного от уголовной ответственности на время военной службы. В тот же день Орлов подал в органы предварительного следствия документ о желании вступить в ряды ВС РФ.
Медкомиссия признала Орлова годным, и 7 октября начальник пункта отбора в Петербурге подал ходатайство о приостановке предварительного следствия и освобождении экс-советника из-под стражи в связи с заключением контракта о военной службе. Однако старший следователь ГСУ ГУ МВД на это вынесла постановление об отказе. Аргументами стали обвинения в тяжких корыстных преступлениях, наличие в материалах дела не одного, а нескольких эпизодов, и возможность скрыться от следствия или еще каким-либо способом противодействовать расследованию.
Напомним, Орлову вменяют мошенничество в особо крупных размерах еще в период его работы советником гендиректора «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Этот пост он занимал до января 2023 года. Согласно материалам дела, на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Оренбургской области были похищены 34,3 миллиона рублей. 47news показывал, как выглядит дом чиновника за сотню миллионов. Орлова задержали в Петербурге в октябре 2023 года. Суд отправил его под стражу. В последний раз меру ему продлили до 24 января 2025 года.
В жалобе на отказ отпустить его на военную службу Орлов настаивал, что доводы следствия необоснованны и незаконны, и отмечал, что вменяемые ему преступления не входят в список тех, что препятствуют заключению контракта. По закону, контракт запрещено заключать только с теми, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях. Однако суд счел позицию следствия обоснованной. Было отмечено, что заверенной копии контракта с Минобороны фигурант не предоставил, а также что ранее желания участвовать в СВО не выказывал, хотя на момент задержания Орлова она продолжалась уже полтора года.
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