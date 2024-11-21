Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Дом Радио
Тысяча задач для поезда ВСМ
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Общество Экс-советника министра МЧС, обвиняемого в крупном мошенничестве, не пустили на СВО

Экс-советника министра МЧС, обвиняемого в крупном мошенничестве, не пустили на СВО

1 825
8 комментариев

Бывший помощник министра МЧС Станислав Орлов, который проходит по делу о миллионном мошенничестве, решил подписать контракт с Минобороны. Следствие попытку фигуранта уйти на СВО не оценило и смогло убедить в своей позиции суд.

Как сообщает 21 ноября 47News, 18 ноября Невский районный суд отказался удовлетворить жалобу Орлова на отказ следователя ГСУ полицейского главка. Согласно жалобе, 17 сентября во время передачи обвиняемому и его адвокату материалов дела следователь рассказал ему о новых положениях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые касаются освобождения подследственного от уголовной ответственности на время военной службы. В тот же день Орлов подал в органы предварительного следствия документ о желании вступить в ряды ВС РФ.

Медкомиссия признала Орлова годным, и 7 октября начальник пункта отбора в Петербурге подал ходатайство о приостановке предварительного следствия и освобождении экс-советника из-под стражи в связи с заключением контракта о военной службе. Однако старший следователь ГСУ ГУ МВД на это вынесла постановление об отказе. Аргументами стали обвинения в тяжких корыстных преступлениях, наличие в материалах дела не одного, а нескольких эпизодов, и возможность скрыться от следствия или еще каким-либо способом противодействовать расследованию.

Напомним, Орлову вменяют мошенничество в особо крупных размерах еще в период его работы советником гендиректора «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Этот пост он занимал до января 2023 года. Согласно материалам дела, на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Оренбургской области были похищены 34,3 миллиона рублей. 47news показывал, как выглядит дом чиновника за сотню миллионов. Орлова задержали в Петербурге в октябре 2023 года. Суд отправил его под стражу. В последний раз меру ему продлили до 24 января 2025 года.

В жалобе на отказ отпустить его на военную службу Орлов настаивал, что доводы следствия необоснованны и незаконны, и отмечал, что вменяемые ему преступления не входят в список тех, что препятствуют заключению контракта. По закону, контракт запрещено заключать только с теми, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях. Однако суд счел позицию следствия обоснованной. Было отмечено, что заверенной копии контракта с Минобороны фигурант не предоставил, а также что ранее желания участвовать в СВО не выказывал, хотя на момент задержания Орлова она продолжалась уже полтора года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург Мошенничество
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
ДЕД
1 час
Што делается... Замы лярдами прут, а начальство не при чем... А может поискать, причем все в открытых источниках есть🥱
Отец Родной
1 час
Это возмутительно! Они не сочувствуют детям германии?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
ТОП 5
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00