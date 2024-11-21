Экс-советника министра МЧС, обвиняемого в крупном мошенничестве, не пустили на СВО

Как сообщает 21 ноября 47News , 18 ноября Невский районный суд отказался удовлетворить жалобу Орлова на отказ следователя ГСУ полицейского главка. Согласно жалобе, 17 сентября во время передачи обвиняемому и его адвокату материалов дела следователь рассказал ему о новых положениях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые касаются освобождения подследственного от уголовной ответственности на время военной службы. В тот же день Орлов подал в органы предварительного следствия документ о желании вступить в ряды ВС РФ.

Медкомиссия признала Орлова годным, и 7 октября начальник пункта отбора в Петербурге подал ходатайство о приостановке предварительного следствия и освобождении экс-советника из-под стражи в связи с заключением контракта о военной службе. Однако старший следователь ГСУ ГУ МВД на это вынесла постановление об отказе. Аргументами стали обвинения в тяжких корыстных преступлениях, наличие в материалах дела не одного, а нескольких эпизодов, и возможность скрыться от следствия или еще каким-либо способом противодействовать расследованию.

Напомним, Орлову вменяют мошенничество в особо крупных размерах еще в период его работы советником гендиректора «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Этот пост он занимал до января 2023 года. Согласно материалам дела, на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Оренбургской области были похищены 34,3 миллиона рублей. 47news показывал , как выглядит дом чиновника за сотню миллионов. Орлова задержали в Петербурге в октябре 2023 года. Суд отправил его под стражу. В последний раз меру ему продлили до 24 января 2025 года.

В жалобе на отказ отпустить его на военную службу Орлов настаивал, что доводы следствия необоснованны и незаконны, и отмечал, что вменяемые ему преступления не входят в список тех, что препятствуют заключению контракта. По закону, контракт запрещено заключать только с теми, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях. Однако суд счел позицию следствия обоснованной. Было отмечено, что заверенной копии контракта с Минобороны фигурант не предоставил, а также что ранее желания участвовать в СВО не выказывал, хотя на момент задержания Орлова она продолжалась уже полтора года.