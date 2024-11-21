Google хотят через суд заставить продать Chrome

Американские власти уже предлагали изменить структуру Google, чтобы лишить ее возможности использовать Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в ущерб конкурентам. В августе окружной суд Вашингтона решил, что Google намеренно действовал как монополист на рынке интернет-поисковиков и нарушил антимонопольный закон. По данным суда, корпорация договаривалась с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах и платила за это «миллиарды долларов». В компании считают, что запросы Минюста «заходят далеко за специфичные юридические вопросы» и будут иметь значительные последствия для «американской конкурентоспособности».