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Бизнес Google хотят через суд заставить продать Chrome

Google хотят через суд заставить продать Chrome

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9 комментариев

В рамках антимонопольного дела против корпорации Google Минюст США попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome. Об этом сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на иск.

«Предварительное предлагаемое окончательное судебное решение требует, чтобы Google отказался от прав на Chrome», — говорится в тексте иска, поданного ведомством в суд округа Колумбия.

Также Минюст предлагает наложить на Google ряд ограничений на 10 лет, включая запрет на разглашение некоторых данных и ограничительные соглашения с третьими сторонами.

Американские власти уже предлагали изменить структуру Google, чтобы лишить ее возможности использовать Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в ущерб конкурентам. В августе окружной суд Вашингтона решил, что Google намеренно действовал как монополист на рынке интернет-поисковиков и нарушил антимонопольный закон. По данным суда, корпорация договаривалась с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах и платила за это «миллиарды долларов». В компании считают, что запросы Минюста «заходят далеко за специфичные юридические вопросы» и будут иметь значительные последствия для «американской конкурентоспособности».

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Комментарии
9
280896530
1 час
Microsoft годами пытались раскулачить в судах... и что? Корпорация с каждым годом все сильнее зачищала рынок от конкурентов при помощи... минюста США !!!
Гость
1 час
А это беспредел или еще не? Может им власть пора в Америке менять? Отжимают бизнес же.
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