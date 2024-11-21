Тигр напал на хабаровского водителя, когда он собрался надеть цепи на колеса

В Хабаровском крае тигр напал на человека. Тело погибшего накануне человека нашли 21 ноября полицейские и охотоведы по следам на снегу, сообщает издание «Хабаровский край сегодня».

По данным издания, инцидент произошел 20 ноября в тёмное время суток на участке лесозаготовителей в 20 километрах от посёлка Солонцовый района имени Лазо. Напарник водителя лесовоза рассказал, что его знакомый вышел из машины, и в этот момент тигр выскочил из леса, схватил мужчину за ногу и утащил в тайгу.

«Предварительно, мужчина вышел из грузового автомобиля, чтобы надеть цепи на колеса, потому что была скользкая дорога, и в этот момент произошло нападение тигра», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.