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Происшествия Тигр напал на хабаровского водителя, когда он собрался надеть цепи на колеса

Тигр напал на хабаровского водителя, когда он собрался надеть цепи на колеса

6 354
11 комментариев

В Хабаровском крае тигр напал на человека. Тело погибшего накануне человека нашли 21 ноября полицейские и охотоведы по следам на снегу, сообщает издание «Хабаровский край сегодня».

По данным издания, инцидент произошел 20 ноября в тёмное время суток на участке лесозаготовителей в 20 километрах от посёлка Солонцовый района имени Лазо. Напарник водителя лесовоза рассказал, что его знакомый вышел из машины, и в этот момент тигр выскочил из леса, схватил мужчину за ногу и утащил в тайгу.

«Предварительно, мужчина вышел из грузового автомобиля, чтобы надеть цепи на колеса, потому что была скользкая дорога, и в этот момент произошло нападение тигра», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Комментарии
11
Гость
2 часа
Тигр краснокнижный, а мужчина - нет
Гость
1 час
Сколько в мире тигров и сколько людей? Тем более последних утилизируют ежедневно под аплодисменты.
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