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Происшествия Таксисты махали ножом у БКЗ «Октябрьский», ожидая окончания концерта

Таксисты махали ножом у БКЗ «Октябрьский», ожидая окончания концерта

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8 комментариев

Сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать драку таксистов возле концертного зала в центре Петербурга. Один успел достать нож и пырнуть им неприятеля.

Около 22 часов 19 ноября к сотрудникам Росгвардии, которые обеспечивали порядок во время концерта в БКЗ «Октябрьский», обратились граждане и рассказали, что неподалеку, у пешеходного перехода на Лиговском проспекте, происходит драка. Росгвардейцы тут же отправились на место и задержали одного из драчунов: 34-летний мужчина в ходе драки несколько раз ударил ножом в голову 59-летнего мужчину, сообщает 20 ноября пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, оба участника работают таксистами, и между ними сложились неприязненные отношения. Ожидая, когда закончится концерт, они припарковались недалеко от БКЗ и в очередной раз принялись ругаться. В этот вечер в БКЗ проходил концерт певицы Anna Asti.

Росгвардейцы заковали агрессора в наручники, а позже передали наряду районного ОВО. Нож нашли под одной из припаркованных машин и изъяли. Задержанного доставили в 76-й отдел полиции. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Пострадавший был госпитализирован.

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Комментарии
9
280206998
1 час
Шерсть?
pgrad
46 минут
Хорошо что люди после концерта не пострадали!
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