Трассу М-12 «Восток» в следующем году продлят до Екатеринбурга. И это не конец

Автотрассу М-12 «Восток» в следующем году продлят до Екатеринбурга, а еще через год — до Тюмени. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, курирующего национальный проект «Безопасные качественные дороги».

«Появился новый маршрут, новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут», сказал Хуснуллин на пленарной сессии форума «Транспорт России». «И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени».

По его словам, менее чем за год после открытия трассы М-12 по ней было совершено 42 миллиона поездок.

Участок М-12 от Москвы до Казани протяженностью 810 километров был запущен в декабре прошлого года досрочно. Протяженность автотрассы до Екатеринбурга составит около 1,6 тысячи километров.