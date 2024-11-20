Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил заняться укрытиями на случай ЧС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совещания по обеспечению населения укрытиями на случай ЧС поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию и передачу убежищ на баланс муниципальных образований. Об этом 20 ноября сообщается в телеграм-канале главы региона.
Информация о расположении рабочих укрытий до 10 октября должна появиться на официальных сайтах населенных пунктов, а к концу декабря в жилых кварталах поручили обеспечить навигацию, которая поможет до них добраться.
Также Дрозденко до 1 апреля поручил создать программу восстановления вновь переданных объектов, чтобы привести их в нормативное состояние.
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