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Общество Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил заняться укрытиями на случай ЧС

Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил заняться укрытиями на случай ЧС

767
2 комментария

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совещания по обеспечению населения укрытиями на случай ЧС поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию и передачу убежищ на баланс муниципальных образований. Об этом 20 ноября сообщается в телеграм-канале главы региона.

Информация о расположении рабочих укрытий до 10 октября должна появиться на официальных сайтах населенных пунктов, а к концу декабря в жилых кварталах поручили обеспечить навигацию, которая поможет до них добраться.

Также Дрозденко до 1 апреля поручил создать программу восстановления вновь переданных объектов, чтобы привести их в нормативное состояние.

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Комментарии
5
Гость
2 минуты
Дрозденко, не переживай, никому Ленобласть и ленобластчане не нужны! Максимум Выборг шведы с финнами заберут если что и все. Как только увидят, что в районе Нарвы и Гатчины творится, развернутся и вернутся в свои страны. Им не очень хочется жить на свалке.
твой отец ля
5 минут
значит все таки бахнут..
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