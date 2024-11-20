Семьдесят животных переехали из Москвы в Пхеньян

Президент РФ Владимир Путин подарил Северной Корее более 70 животных из Московского зоопарка. Их привезла на самолёте делегация зоопарка в ходе визита, проходящего с 17 по 20 ноября, и передал в Центральный зоопарк Пхеньяна министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, сообщает зоопарк .

В столице КНДР теперь будут жить бывшие «москвичи»: африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок.

«Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация», — сказал Козлов.

В конце апреля состоялся первый визит делегации Московского зоопарка в КНДР, тогда корейцы получили более 40 животных, среди которых питоны, беркуты, орланы, журавли, попугаи. Они уже освоились и благополучно экспонируются в зоопарке Пхеньяна. Тогда же между зоопарками был подписан меморандум о взаимопонимании, в том числе об обмене животными под эгидой Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).