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Общество Семьдесят животных переехали из Москвы в Пхеньян

Семьдесят животных переехали из Москвы в Пхеньян

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16 комментариев

Президент РФ Владимир Путин подарил Северной Корее более 70 животных из Московского зоопарка. Их привезла на самолёте делегация зоопарка в ходе визита, проходящего с 17 по 20 ноября, и передал в Центральный зоопарк Пхеньяна министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, сообщает зоопарк.

В столице КНДР теперь будут жить бывшие «москвичи»: африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок.

«Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация», — сказал Козлов.

В конце апреля состоялся первый визит делегации Московского зоопарка в КНДР, тогда корейцы получили более 40 животных, среди которых питоны, беркуты, орланы, журавли, попугаи. Они уже освоились и благополучно экспонируются в зоопарке Пхеньяна. Тогда же между зоопарками был подписан меморандум о взаимопонимании, в том числе об обмене животными под эгидой Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

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Животные Зоопарки Московский зоопарк КНДР Северная Корея
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Комментарии
18
282173834
37 минут
У Путина есть личный зоопарк?? Что значит Путин подарил??
SERGEY111
44 минуты
Соте из львиных иичек , котлеты из окорока мишеньки , хаш из голени яка , запеченый какаду на вертеле и тар тар из грудки фазана - корейцам должны понравится .
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