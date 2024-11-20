В России задержали гражданина ФРГ, прибывшего из Польши для диверсии

ФСБ 20 ноября сообщила о задержании 57-летнего гражданина Германии при въезде в Калининградскую область из Польши. По информации службы, Николай Гайдук планировал совершить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры РФ. При обыске его автомобиля марки Ford Focus было обнаружено и изъято пол-литра жидкой взрывчатки.

Гайдук, как считают в ФСБ, получил задание устроить диверсии, а вместе с ним компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, от своего бывшего сослуживца и земляка из Гамбурга, украинца Александра Жорова, имеющего вид на жительство в Германии. Бывший подполковник одесской полиции Жоров завербовал Гайдука в ноябре 2023 года, призывая внести свой вклад в окончание конфликта на Украине, передает РИА Новости .

Мужчина арестован. В отношении него возбудили уголовное дело о теракте и контрабанде. По данным РИА, он признал свою причастность к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. Как пояснил Гайдук, ему было поручено достать из тайника на городском кладбище самодельное взрывное устройство, доставить его на станцию, установить и привести в действие, выдернув чеку.