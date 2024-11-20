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Происшествия В России задержали гражданина ФРГ, прибывшего из Польши для диверсии

В России задержали гражданина ФРГ, прибывшего из Польши для диверсии

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16 комментариев

ФСБ 20 ноября сообщила о задержании 57-летнего гражданина Германии при въезде в Калининградскую область из Польши. По информации службы, Николай Гайдук планировал совершить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры РФ. При обыске его автомобиля марки Ford Focus было обнаружено и изъято пол-литра жидкой взрывчатки.

Гайдук, как считают в ФСБ, получил задание устроить диверсии, а вместе с ним компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, от своего бывшего сослуживца и земляка из Гамбурга, украинца Александра Жорова, имеющего вид на жительство в Германии. Бывший подполковник одесской полиции Жоров завербовал Гайдука в ноябре 2023 года, призывая внести свой вклад в окончание конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Мужчина арестован. В отношении него возбудили уголовное дело о теракте и контрабанде. По данным РИА, он признал свою причастность к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. Как пояснил Гайдук, ему было поручено достать из тайника на городском кладбище самодельное взрывное устройство, доставить его на станцию, установить и привести в действие, выдернув чеку.

В ноябре в отношении 16-летнего жителя Кировской области возбуждено уголовное дело о попытке диверсии. Школьник собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка железной дороги.

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ФСБ Диверсия Калининградская область
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Комментарии
16
михаил.ру
1 час
новость из прошлого века!!! там охотно верили в шпионов с запада
Zet
1 час
немцы Гайдук и Жоров...
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