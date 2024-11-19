Минсельхоз предложил индустрии моды сотрудничать с отечественными производителями ткани

Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова призвала представителей индустрии моды сотрудничать с российскими поставщиками материалов для пошива одежды, чтобы увеличить конкурентоспособность отрасли. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает «Коммерсантъ».



На пленарном заседании международного форума «Содружество моды» Елена Фастова обратила внимание на трудности в производстве тканей в России и наличие необходимого для этого сырья. В связи с этим она предложила кооперироваться модной отрасли с отечественными производителями ткани. По ее мнению, совместными усилиями удастся поддержать производителей льна и шерсти, сделав это направление перспективным и повысив конкурентоспособность продукции.



Кроме того, Фастова подчеркнула, что Минсельхоз РФ активно поддерживает отечественных производителей льна и шерсти через инвестиции и субсидии на производство и продажу продукции. Так, в 2023 году было выделено 356 миллионов рублей на развитие производства льна и около 400 миллионов рублей — на производство шерсти.



Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут подвела предварительные итоги сбора урожая. По ее данным, к концу 2024 года сбор зерновых культур достигнет 130 миллионов тонн в чистом весе. В настоящее время осенние полевые работы на территории РФ находятся на заключительной стадии.