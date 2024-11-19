Турецкое золото: шеф-повар из Петербурга победил на международном конкурсе в Турции

Конкурс Gastro Antalya проводился в 5-й раз. На соревнования приехали 9 российских шефов, которые представляли 5 городов: Екатеринбург, Петербург, Калининград, Липецк и Оренбург. На сайте конкурса написано, что всего в конкурсе участвует более 4 тыс. человек. Среди целей мероприятия помимо «обмена знаниями и опытом на международном уровне» заявлено «продвижение гастрономической культуры Турции», что в конечном итоге позволит «повысить ценность бренда Турции на международной арене».

Из Петербурга в Анталию прибыл только Дмитрий Чайковский. «Всего там было 15 разных номинаций. И юниоры, и командные соревнования. Россияне участвовали только в индивидуальных соревнованиях среди шефов. Я взял золото в категориях „Модерн Китчен“ и „Рыба“ и бронзу в „корейке“ (блюдо из корейки ягненка). Сложно было привезти в охлажденном боксе наши локальные продукты: форель, судака и корейку. В итоге договорился в отеле, чтобы хранить их там на кухне. Иначе пришлось бы потрошить местную рыбу», — рассказал Дмитрий Чайковский.