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Общество Турецкое золото: шеф-повар из Петербурга победил на международном конкурсе в Турции

Турецкое золото: шеф-повар из Петербурга победил на международном конкурсе в Турции

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2 комментария

Шеф-повар ресторана Cast Дмитрий Чайковский получил две золотые и одну бронзовую медали на международном конкурсе Gastro Antalya 2024, в котором участвовали кулинары из 25 стран.

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Конкурс Gastro Antalya проводился в 5-й раз. На соревнования приехали 9 российских шефов, которые представляли 5 городов: Екатеринбург, Петербург, Калининград, Липецк и Оренбург. На сайте конкурса написано, что всего в конкурсе участвует более 4 тыс. человек. Среди целей мероприятия помимо «обмена знаниями и опытом на международном уровне» заявлено «продвижение гастрономической культуры Турции», что в конечном итоге позволит «повысить ценность бренда Турции на международной арене».

Из Петербурга в Анталию прибыл только Дмитрий Чайковский. «Всего там было 15 разных номинаций. И юниоры, и командные соревнования. Россияне участвовали только в индивидуальных соревнованиях среди шефов. Я взял золото в категориях „Модерн Китчен“ и „Рыба“ и бронзу в „корейке“ (блюдо из корейки ягненка). Сложно было привезти в охлажденном боксе наши локальные продукты: форель, судака и корейку. В итоге договорился в отеле, чтобы хранить их там на кухне. Иначе пришлось бы потрошить местную рыбу», — рассказал Дмитрий Чайковский.

В номинации «Модерн Китчен» петербургский шеф приготовил мусс из креветок, палтуса с фиолетовым базиликом и равиоль из желтой свеклы с риетом из копченого сибаса. В номинации «Рыба» Чайковский представил рулет из ладожского судака и карельской форели с картофельным гратеном с балтийской килькой и щучьей икрой. Третьим блюдом Дмитрия стала корейка ягненка с желтой, белой и фиолетовой капустой, гратеном из батата и тарталеткой, начиненной тартаром из курдюка и томатов.

В целом российские повара завоевали в Анталии 10 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медали.

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Комментарии
3
Kostyn
21 минута
Вот это новость в Питере, оказывается, есть уникальный человек... А Перельман откуда? А Шостакович чьих будет? Может и Товстоногов не наш?... Да в нашем городе гениев больше, чем названий улиц! Да, большинство из них родом не отсюда, но именно здесь, в нашем великом городе, они раскрылись, они выросли, дали великие плоды своего творчества. Наш очень живой, мы принимаем каждого человека, а если он талантлив, для него отрыты все направления. Скажем честно между нами, идеологические указания из Москвы, у нас не совсем просматриваются.
Гость
33 минуты
Теперь будем только с третьими странами соревноваться?
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