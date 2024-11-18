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Политика Боррель подтвердил, что США разрешили Киеву применять ракеты ATACMS по территории РФ и назвал дальность ударов

Боррель подтвердил, что США разрешили Киеву применять ракеты ATACMS по территории РФ и назвал дальность ударов

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1 комментарий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 18 ноября подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию на сайте Еврокомиссии.

По словам Борреля, Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 километров.

В то же время, страны ЕС не приняли общего решения об ударах по России их оружием. На встрече министров иностранных дел стран ЕС не было достигнуто соглашение о том, что Украина может использовать европейское оружие для атак по территории России. Каждая страна будет решать этот вопрос самостоятельно.

Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему отказывается передавать Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus, власти Италии отказались разрешить Украине бить их оружием по России и точно неизвестно, дали ли Великобритания и Франция разрешение использовать их ракеты Storm Shadow/SCALP для ударов по территории РФ.

Госдепартамент США не стал подтверждать изменение в позиции США относительно применений дальнобойного оружия по российской территории, о чем заявил на брифинге представитель ведомства Мэттью Миллер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. В Белом доме напрямую не подтвердили эту информацию.

Опасным и безрассудным назвал такое решение США пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если было принято такое решение, то оно означает новый виток напряженности.

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Ракеты atacms Жозеп Боррель Удары по территории России США
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Комментарии
2
Mies
4 минуты
Хромой утке, недолго осталось.
Гость
1 минута
Персонально к стукачке А.А не прилетит?
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