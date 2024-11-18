Боррель подтвердил, что США разрешили Киеву применять ракеты ATACMS по территории РФ и назвал дальность ударов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 18 ноября подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию на сайте Еврокомиссии.

В то же время, страны ЕС не приняли общего решения об ударах по России их оружием. На встрече министров иностранных дел стран ЕС не было достигнуто соглашение о том, что Украина может использовать европейское оружие для атак по территории России. Каждая страна будет решать этот вопрос самостоятельно.