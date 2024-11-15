Беспилотники атаковали четыре региона России вечером в пятницу

Больше 20 беспилотников было сбито вечером в пятницу, 15 ноября, в трех регионах России. Об этом сообщает Минобороны России.
В течение часа — с 20:00 до 21:00 — в Курской области дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать украинских БПЛА. Еще один удалось сбить около 22:20 над территорией Липецкой области. По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в небе также была сбита ракета (в своем телеграм-канале глава региона сообщил о тринадцати сбитых БПЛА).
Около 22:30, по сведениям военного ведомства, силами ПВО были перехвачены четыре БПЛА над территорией Брянской области.
«Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Также об атаке дрона сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет», — написал он в 22:09.
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