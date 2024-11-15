Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 750мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Почему Беглов меняет чиновников
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Почему все опять болеют
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Беспилотники атаковали четыре региона России вечером в пятницу

Беспилотники атаковали четыре региона России вечером в пятницу

1 903
12 комментариев

Больше 20 беспилотников было сбито вечером в пятницу, 15 ноября, в трех регионах России. Об этом сообщает Минобороны России.

В течение часа — с 20:00 до 21:00 — в Курской области дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать украинских БПЛА. Еще один удалось сбить около 22:20 над территорией Липецкой области. По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в небе также была сбита ракета (в своем телеграм-канале глава региона сообщил о тринадцати сбитых БПЛА).

Около 22:30, по сведениям военного ведомства, силами ПВО были перехвачены четыре БПЛА над территорией Брянской области.

«Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Также об атаке дрона сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет», — написал он в 22:09.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Курская область Брянская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Klaustrofobik
1 час
Как красиво , всё сбито , победа не за горами, только вранью этому три года.
Панкихой
50 минут
Теперь и по вечерам? С утра же ждали.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25