Беспилотники атаковали четыре региона России вечером в пятницу

Больше 20 беспилотников было сбито вечером в пятницу, 15 ноября, в трех регионах России. Об этом сообщает Минобороны России.

В течение часа — с 20:00 до 21:00 — в Курской области дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать украинских БПЛА. Еще один удалось сбить около 22:20 над территорией Липецкой области. По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в небе также была сбита ракета (в своем телеграм-канале глава региона сообщил о тринадцати сбитых БПЛА).

Около 22:30, по сведениям военного ведомства, силами ПВО были перехвачены четыре БПЛА над территорией Брянской области.

Также об атаке дрона сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет», — написал он в 22:09.

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