В «Подписных» покажут три века архитектуры Петербурга

В серию входят три книги: «Классический город» посвящен периоду с 1703 года до середины XIX века, «От классики к модерну» — от середины XIX века до 1917 года, когда на смену классицизму приходят романтизм и эклектизм; в «Веке модернизма» речь идет о периоде с 1917 года по настоящее время. Это история противостояния традиционализма и модернизма.