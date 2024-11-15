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Афиша Plus В «Подписных» покажут три века архитектуры Петербурга

В «Подписных» покажут три века архитектуры Петербурга

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В четверг, 21 ноября, в книжном «Подписные издания» (Литейный, 57) пройдет презентация серии книг историка искусств, профессора Академии художеств Владимира Лисовского «Три века архитектуры Петербурга». Начало в 19:00, вход свободный. 18+

В серию входят три книги: «Классический город» посвящен периоду с 1703 года до середины XIX века, «От классики к модерну» — от середины XIX века до 1917 года, когда на смену классицизму приходят романтизм и эклектизм; в «Веке модернизма» речь идет о периоде с 1917 года по настоящее время. Это история противостояния традиционализма и модернизма.

Все книги вышли в издательстве «Коло». Книгу представит автор, модератором выступит обозреватель Максим Мамлыга.

Всех желающих прийти просят заранее зарегистрироваться.

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