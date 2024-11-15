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Происшествия Сотрудников военкомата в Петербурге задержали после отправки «мёртвых душ» на СВО

Сотрудников военкомата в Петербурге задержали после отправки «мёртвых душ» на СВО

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28 комментариев

Экономическая полиция раскрыла хищения у электросетевой компании в Петербурге. Более миллиона рублей утекло из бюджета «Россети Ленэнерго» через лукавые контракты с Минобороны, под подозрением сотрудники военкомата.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 ноября, по подозрению в мошенничестве задержаны 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена, которая также работает в военкомате.

По оперативным данным, супруги фиктивно трудоустраивали людей в электросетевую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров, а дальше от лица «мёртвых душ» заключали контракты с Минобороны о военной службе и участии в СВО. По информации «Фонтанки», контракты заключали от лица тех, кто якобы устроился в «Россети Ленэнерго».

«В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти денежные средства злоумышленники присваивали», — рассказали в главке.

Экономическая полиция работала совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России и специалистами Росфинмониторинга. На данный момент установлены двое фиктивных работников, ущерб превысил 1 миллион рублей. У оперативников есть основание полагать, что «мёртвых душ» больше.

Обыски прошли в квартирах и на рабочих местах фигурантов. Среди изъятых документов трудовые договоры, приказы о выплатах, платёжные поручения.

Не только «Россети Ленэнерго» предлагают заключить контракт с Минобороны своим сотрудникам. В сентябре о мошенничестве с единовременными выплатами в полицию сообщал представитель ГУП «ТЭК». Сотрудники действительно устраивались на работу на предприятие, но, как сочли в компании, подделывали документы о прохождении военной службы.

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Комментарии
28
280896530
1 час
Главное. Граждане, не забывайте платить по счетам !!! Не оставляйте мошенников и прохиндеев голодными !!!
Cashmare
1 час
да вы шо, в военкоматах через одного - кристально-честные люди. а через второго - нет
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