Нагрели на службе. Из «ТЭК» утекло более 800 тысяч через лукавые контракты с Минобороны

В Петербурге теплоэнергетическая компания выявила дефект в схеме набора контрактников. Разобраться с утечкой из бюджета попросили полицию. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 сентября.

Представитель ГУП «ТЭК» обратился в полицию накануне, сообщив о мошенничестве с единовременными выплатами. Открыв вакансии с опцией военной службы, предприятие пообещало 405 тысяч рублей из собственных средств тем, кто готов отправиться в зону СВО. Не все из соискателей-контрактников оказались надёжными.

Так, в компании считают, что безосновательно единовременные выплаты получили 20-летний житель Невского района и 25-летний из посёлка Шушары. Оба якобы предоставили в «ТЭК» поддельные документы о заключении контракта с Минобороны и прохождении военной службы.

Открытым остаётся вопрос с законностью остальных выплат, если они были получены двумя молодыми людьми. В «ТЭК» сообщали, что желающим заключить контракт с Вооружёнными силами через трудоустройство в компании кроме 405 тысяч единовременно гарантированы 195 тысяч рублей от Минобороны и полмиллиона рублей от правительства. Иногородним оплачивают проезд в Петербург и предоставляют проживание с трёхразовым питанием.