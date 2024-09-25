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Происшествия Нагрели на службе. Из «ТЭК» утекло более 800 тысяч через лукавые контракты с Минобороны

Нагрели на службе. Из «ТЭК» утекло более 800 тысяч через лукавые контракты с Минобороны

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4 комментария

В Петербурге теплоэнергетическая компания выявила дефект в схеме набора контрактников. Разобраться с утечкой из бюджета попросили полицию. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 сентября.

Представитель ГУП «ТЭК» обратился в полицию накануне, сообщив о мошенничестве с единовременными выплатами. Открыв вакансии с опцией военной службы, предприятие пообещало 405 тысяч рублей из собственных средств тем, кто готов отправиться в зону СВО. Не все из соискателей-контрактников оказались надёжными.

Так, в компании считают, что безосновательно единовременные выплаты получили 20-летний житель Невского района и 25-летний из посёлка Шушары. Оба якобы предоставили в «ТЭК» поддельные документы о заключении контракта с Минобороны и прохождении военной службы.

В полиции заявление приняли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Открытым остаётся вопрос с законностью остальных выплат, если они были получены двумя молодыми людьми. В «ТЭК» сообщали, что желающим заключить контракт с Вооружёнными силами через трудоустройство в компании кроме 405 тысяч единовременно гарантированы 195 тысяч рублей от Минобороны и полмиллиона рублей от правительства. Иногородним оплачивают проезд в Петербург и предоставляют проживание с трёхразовым питанием.

ГУП «ТЭК» — не единственное предприятие, приглашающее на работу тех, кто готов пополнить ряды Вооружённых сил. Впрочем, как уточняли, заключение контракта не является критерием отбора претендентов.

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Комментарии
4
282694747
36 минут
Ну а чего вы хотели?
vasilily1991
33 минуты
так много желающих что никто не хочет идти
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