Помощник президента РФ Владимир Мединский возмутился крымскому вину из Севастополя под названием «Тонкая красная линия». Оно отсылает к британским военным и Балаклавскому сражению в ходе Крымской войны 1853–1856 годов. Фотографии бутылки вина Мединский в четверг, 14 ноября, опубликовал в своем телеграм-канале.

На этикетке говорится, что в разгар Балаклавского сражения британцы узкой шеренгой выступили против многочисленных сил некоего «противника». «Крылатая фраза „The thin red line“ („Тонкая красная линия“) стала символом надежды и воли к жизни», — уточняется на бутылке вина.

Владимир Мединский отмечает, что «противник», о котором речь идет на этикетке российского вина, «это мы, русские».

«В тысячах миль от своего острова. Лава казаков, атаковавшая цепь англичан (точнее, шотландцев) под Балаклавой, каким-то чудом для них — развернулась, и они остались живы. Собственно, никакого боя c „линией“ и не было», — сказано в посте.

Появившуюся надпись с прославлением военных действий британских сил против русских помощник президента РФ назвал итогом «либерального образования», которое существовало в российских школах до недавнего времени.

«Итог „исторического просвещения“ от Резуна, Чхартишвили*, Эйдельман* <…> Теперь агрессоров прославляют наши недоделанные маркетологи с мышлением радиуса „Патриков“, — написал Мединский.

Балаклавское сражение произошло 13 (25) октября 1854 года в Крыму между русскими войсками с одной стороны и союзными силами Великобритании, Франции и Османской империи — с другой стороны. Ни одна из сторон не смогла достичь поставленных целей.