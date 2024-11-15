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Общество Мединский раскритиковал крымское вино, прославляющее военные действия британцев против русских

Мединский раскритиковал крымское вино, прославляющее военные действия британцев против русских

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6 комментариев

Помощник президента РФ Владимир Мединский возмутился крымскому вину из Севастополя под названием «Тонкая красная линия». Оно отсылает к британским военным и Балаклавскому сражению в ходе Крымской войны 1853–1856 годов. Фотографии бутылки вина Мединский в четверг, 14 ноября, опубликовал в своем телеграм-канале.

На этикетке говорится, что в разгар Балаклавского сражения британцы узкой шеренгой выступили против многочисленных сил некоего «противника». «Крылатая фраза „The thin red line“ („Тонкая красная линия“) стала символом надежды и воли к жизни», — уточняется на бутылке вина.

Владимир Мединский отмечает, что «противник», о котором речь идет на этикетке российского вина, «это мы, русские».

«В тысячах миль от своего острова. Лава казаков, атаковавшая цепь англичан (точнее, шотландцев) под Балаклавой, каким-то чудом для них — развернулась, и они остались живы. Собственно, никакого боя c „линией“ и не было», — сказано в посте.

Появившуюся надпись с прославлением военных действий британских сил против русских помощник президента РФ назвал итогом «либерального образования», которое существовало в российских школах до недавнего времени.

«Итог „исторического просвещения“ от Резуна, Чхартишвили*, Эйдельман* <…> Теперь агрессоров прославляют наши недоделанные маркетологи с мышлением радиуса „Патриков“, — написал Мединский.

Балаклавское сражение произошло 13 (25) октября 1854 года в Крыму между русскими войсками с одной стороны и союзными силами Великобритании, Франции и Османской империи — с другой стороны. Ни одна из сторон не смогла достичь поставленных целей.

Оборона 93-го пехотного шотландского пехотного полка вошла в британскую культуру под названием «Тонкая красная линия». Оно исходит из цвета мундиров британской армии — они были красными.

*Внесены в реестр иностранных агентов

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Комментарии
6
lyolik
1 час
Эээээ... А он тоже бухает?
Игорь Протасов
8 минут
Торт "Наполеон" пора запретить... ибо Бонапарт напал на Россию...
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