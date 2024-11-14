Изменения в тканях головного мозга крыс произошли после излучения антенны 5G

В исследовании участвовали три крысы — все самцы. Специалисты подобрали животных разных возрастов — 5–6 недель (соответствует подростковому возрасту человека), 10–11 недель (соответствует человеку старше 40 лет) и 17–18 недель (люди старше 65 лет). Для исследования были взяты крысы линии Wistar.

«Они имеют сходные с человеком реакции на различные воздействия. Эксперименты с их участием способны помочь в прогнозировании состояния физиологических реакций человека на электромагнитное излучение», — уточняют в университете.

Антенна 5G для эксперимента была сконструирована радиофизиками ТГУ. Под излучением крысы находились пять недель (четыре года человеческой жизни). Ряд показателей у животных, за которыми следили ученые, не изменился. В учебном заведении отметили, что это значит, что страха или боли крысы под излучением не испытывали.