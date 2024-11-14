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Общество Изменения в тканях головного мозга крыс произошли после излучения антенны 5G

Изменения в тканях головного мозга крыс произошли после излучения антенны 5G

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5 комментариев

Ткани головного мозга у крыс изменились после излучения антенны 5G. Специалисты установили, что у животных поменялось соотношение антиоксидантов и прооксидантов. Эксперимент провели ученые Томского государственного университета.

В исследовании участвовали три крысы — все самцы. Специалисты подобрали животных разных возрастов — 5–6 недель (соответствует подростковому возрасту человека), 10–11 недель (соответствует человеку старше 40 лет) и 17–18 недель (люди старше 65 лет). Для исследования были взяты крысы линии Wistar.

«Они имеют сходные с человеком реакции на различные воздействия. Эксперименты с их участием способны помочь в прогнозировании состояния физиологических реакций человека на электромагнитное излучение», — уточняют в университете.

Антенна 5G для эксперимента была сконструирована радиофизиками ТГУ. Под излучением крысы находились пять недель (четыре года человеческой жизни). Ряд показателей у животных, за которыми следили ученые, не изменился. В учебном заведении отметили, что это значит, что страха или боли крысы под излучением не испытывали.

«Однако при более подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», — заключили в ТГУ. К каким последствиям может привести подобное, пока непонятно.

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Комментарии
5
282489983
13 минут
А какова мощность облучения? А сравнивали с облучением 4G? Похоже за уши притянутое заказное исследование для компроментации 5G
282489983
15 минут
Какая мощность облучения была? А не сравнивали с облучением 4G? Похоже эксперимент за уши притянут к компроментации 5G.
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