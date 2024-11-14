Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 754мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Рейд на Апрашке
Подробности дела Оверчука
Дом Радио
Строители против ЦБ
Промышленный Петербург
Алена Апина в Петербурге
Кичеджи платит за всех
Лурье против лже-Беглова
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Убивший своего должника в ресторане «Чабрец» участник СВО оспорит приговор в Петербургском горсуде

Убивший своего должника в ресторане «Чабрец» участник СВО оспорит приговор в Петербургском горсуде

1 965
6 комментариев

Алексей Исаков, осуждённый за убийство своего должника в ресторане «Чабрец», будет оспаривать назначенное ему наказание — 10 лет в колонии строгого режима. Об этом 14 ноября рассказал «Фонтанке» его адвокат Сергей Ловыгин.

«Судья [Виктория] Доничева при вынесении приговора не учла личные характеристики подсудимого и не запрашивала у военкомата информацию о его боевом участии в специальной военной операции (СВО), несмотря на то что я заявлял, что он является ветераном», — заявил Сергей Ловыгин.

Адвокат отметил, что его подзащитный получил серьезные травмы во время службы, включая повреждения слуха, осколочные ранения плеча и спины. Ловыгин также подчеркнул, что Исаков не скрылся с места преступления и оставил 5 тысяч рублей на чай в ресторане.

По данным «Фонтанки», возвращаться в зону СВО осужденный не планирует.

«Сторона защиты, как и сторона обвинения, вправе обжаловать приговор. Апелляционная инстанция внимательно выслушает всех и решит, все или не все учел суд первой инстанции», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Московский районный суд приговорил Исакова к 10 годам лишения свободы за убийство, произошедшее 18 марта этого года. В тот вечер Исаков встретился со знакомым, который задолжал ему 5 миллионов рублей. Во время конфликта он выстрелил в своего оппонента не менее пяти раз из пистолета «ТТ», приобретённого заранее у неустановленного лица. Исаков был задержан через несколько часов после инцидента.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Суд Убийство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY13
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Muzzy
26 минут
Ну раз 5000 на чай оставил, то это, несомненно, смягчающее обстоятельство! Сразу видно, хороший человек! Наверняка он днем ранее еще старушек через дорогу переводил туда-сюда
282694747
23 минуты
И че что ты участник?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25