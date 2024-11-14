Убивший своего должника в ресторане «Чабрец» участник СВО оспорит приговор в Петербургском горсуде

Алексей Исаков, осуждённый за убийство своего должника в ресторане «Чабрец», будет оспаривать назначенное ему наказание — 10 лет в колонии строгого режима. Об этом 14 ноября рассказал «Фонтанке» его адвокат Сергей Ловыгин.

Источник: «Фонтанка.ру»

«Судья [Виктория] Доничева при вынесении приговора не учла личные характеристики подсудимого и не запрашивала у военкомата информацию о его боевом участии в специальной военной операции (СВО), несмотря на то что я заявлял, что он является ветераном», — заявил Сергей Ловыгин.

Адвокат отметил, что его подзащитный получил серьезные травмы во время службы, включая повреждения слуха, осколочные ранения плеча и спины. Ловыгин также подчеркнул, что Исаков не скрылся с места преступления и оставил 5 тысяч рублей на чай в ресторане.

По данным «Фонтанки», возвращаться в зону СВО осужденный не планирует.

«Сторона защиты, как и сторона обвинения, вправе обжаловать приговор. Апелляционная инстанция внимательно выслушает всех и решит, все или не все учел суд первой инстанции», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Московский районный суд приговорил Исакова к 10 годам лишения свободы за убийство, произошедшее 18 марта этого года. В тот вечер Исаков встретился со знакомым, который задолжал ему 5 миллионов рублей. Во время конфликта он выстрелил в своего оппонента не менее пяти раз из пистолета «ТТ», приобретённого заранее у неустановленного лица. Исаков был задержан через несколько часов после инцидента.