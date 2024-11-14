Крымский СК назвал причину обрушения автомобильного моста на дороге Джанкой-Маслово

Движение перегруженного большегрузного транспорта стало причиной обрушения автомобильного моста на дороге Джанкой — Маслово между селами Изумрудное и Маслово в Крыму. Об этом поздним вечером 13 ноября сообщает пресс-служба управления СК по региону.

«Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», говорится в сообщении.

Следователи продолжают осмотр территории, изучают автотехническую документацию, взаимодействуют с медицинскими учреждениями.

В рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.

Ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия контролирует прокуратура.

Источник: Прокуратура Крыма

В результате ЧП пострадали двое человек. По результатам обследования один пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Второму была оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации он отказался.