В Крыму обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие

Автомобильный мост обрушился в Крыму на дороге Джанкой — Маслово между селами Изумрудное и Маслово. Одним из первых об этом сообщил вечером 13 ноября советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста. На месте происшествия работают экстренные службы, которые делают всё возможное для устранения последствий и выяснения причин», — написал Крючков.

По информации МЧС, в момент происшествия на мосту находились «легковушка и грузовик». Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших и передали врачам. По результатам обследования один пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Второму была оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации он отказался.