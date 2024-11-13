В Крыму обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие

Автомобильный мост обрушился в Крыму на дороге Джанкой — Маслово между селами Изумрудное и Маслово. Одним из первых об этом сообщил вечером 13 ноября советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста. На месте происшествия работают экстренные службы, которые делают всё возможное для устранения последствий и выяснения причин», — написал Крючков.
По информации МЧС, в момент происшествия на мосту находились «легковушка и грузовик». Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших и передали врачам. По результатам обследования один пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Второму была оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
Позднее в службе уточнили, что автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники.
Для машин был запущен объезд. Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста.
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