Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

зап.

 770мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
За ЗСД заплатят досрочно
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Хотел поджечь авиатехнику. В Петербурге арестовали подозреваемого в диверсии

Хотел поджечь авиатехнику. В Петербурге арестовали подозреваемого в диверсии

845
Написать комментарий

Петроградский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в совершении диверсии и склонении к ней. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Согласно версии следствия, Максим Грузнов предпринял попытку осуществить диверсию — хотел поджечь военную авиационную технику для того, чтобы подорвать обороноспособность России. Для этого россиянин склонял людей к задуманному им поджогу.

Как итог — мужчину отправили под стражу до 11 января 2025 года. При этом фигурант просил о смягчении меры.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, фигурант «собирался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса» в Петербурге. До этого молодой человек работал курьером в одном из магазинов. По данным агентства, он «в поисках легких денег» якобы сам обратился к украинским спецслужбам, получил от них задание и «пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Диверсия Петербург Арест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00