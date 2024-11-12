Хотел поджечь авиатехнику. В Петербурге арестовали подозреваемого в диверсии

Петроградский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в совершении диверсии и склонении к ней. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Согласно версии следствия, Максим Грузнов предпринял попытку осуществить диверсию — хотел поджечь военную авиационную технику для того, чтобы подорвать обороноспособность России. Для этого россиянин склонял людей к задуманному им поджогу.



Как итог — мужчину отправили под стражу до 11 января 2025 года. При этом фигурант просил о смягчении меры.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, фигурант «собирался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса» в Петербурге. До этого молодой человек работал курьером в одном из магазинов. По данным агентства, он «в поисках легких денег» якобы сам обратился к украинским спецслужбам, получил от них задание и «пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии».