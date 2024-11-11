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Происшествия Останки, найденные в сумке под Петербургом, принадлежали женщине. Видео

Останки, найденные в сумке под Петербургом, принадлежали женщине. Видео

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Найденные в минувшее воскресенье человеческие останки принадлежали женщине. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти / Telegram

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На данном этапе назначены необходимые судебные экспертизы, личность потерпевшей и лиц, причастных к убийству, уточняются.

Как ранее писала «Фонтанка», сообщение о страшной находке примерно в километре от Колтушского шоссе поступило в полицию накануне около 19 часов. У жертвы светлые волосы, у нее было кольцо с желтым камнем, рядом лежала ткань леопардового принта.

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