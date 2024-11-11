Останки, найденные в сумке под Петербургом, принадлежали женщине. Видео

Найденные в минувшее воскресенье человеческие останки принадлежали женщине. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На данном этапе назначены необходимые судебные экспертизы, личность потерпевшей и лиц, причастных к убийству, уточняются.

Как ранее писала «Фонтанка», сообщение о страшной находке примерно в километре от Колтушского шоссе поступило в полицию накануне около 19 часов. У жертвы светлые волосы, у нее было кольцо с желтым камнем, рядом лежала ткань леопардового принта.