В канаве под Петербургом найдена сумка с останками человека. С кольцом и леопардовой тканью

В канаве у дороги к СНТ «Уткина заводь» были найдены останки человека, об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке». Сообщение о страшной находке примерно в километре от Колтушского шоссе поступило в полицию накануне около 19 часов.

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили брезентовую сумку темного цвета на молнии, в которой находились останки неизвестного человека со светлыми волосами. Пол и возраст жертвы пока установить не удалось.

На правой руке жертвы было кольцо с желтым камнем. На нижней челюсти установлена послеоперационная пластина. В сумке также была ткань леопардового принта.