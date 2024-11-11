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Происшествия В канаве под Петербургом найдена сумка с останками человека. С кольцом и леопардовой тканью

В канаве под Петербургом найдена сумка с останками человека. С кольцом и леопардовой тканью

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В канаве у дороги к СНТ «Уткина заводь» были найдены останки человека, об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке». Сообщение о страшной находке примерно в километре от Колтушского шоссе поступило в полицию накануне около 19 часов.

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили брезентовую сумку темного цвета на молнии, в которой находились останки неизвестного человека со светлыми волосами. Пол и возраст жертвы пока установить не удалось.

На правой руке жертвы было кольцо с желтым камнем. На нижней челюсти установлена послеоперационная пластина. В сумке также была ткань леопардового принта.

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